Il Boss e quella lettera scritta in purissimo rock and roll

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 20 ottobre 2020) A chi scrive Bruce Springsteen? Dipende da come leggiamo lo you in Letter to you, il nuovo disco in uscita il 23 ottobre per Columbia Records/SonyMusic. Al singolare, è unain una bellissima canzone d’amore. Al plurale, è unarivolta a tutti noi che siamo cresciuti con la sua musica e le sue parole: «nella miaa voi ho messo tutte le mie paure e i miei dubbi, tutte le cose difficili che ho imparato, il sole, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.