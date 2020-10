Giuli, che batosta: positivo lui e tutta la famiglia. E per una volta Immuni ha funzionato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempi duri per Alessandro Giuli. Il popolare giornalista, dopo aver visto sospeso il suo talk show su Rai Due, "Seconda linea", ha pagato cara un'altra "seconda", nel senso di ondata. Giuli, infatti, è risultato positivo al Covid. Ed è uno dei pochissimi ad averlo scoperto grazie alla contestatissima App Immuni. E' stato lo stesso giornalista ad annunciare la positività su Twitter. "Allarmato dalla app Immuni - ha scritto - dopo immediato tampone, ho appreso sabato sera di essere stato contagiato dal Sars-Cov2. Ho seguìto le indicazioni del protocollo sanitario nazionale e della task force Rai, procedendo al tracciamento e alla comunicazione dei miei contatti recenti". "Le mie condizioni, come quelle di mia moglie e dei miei figli piccoli (in attesa di referto), ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempi duri per Alessandro. Il popolare giornalista, dopo aver visto sospeso il suo talk show su Rai Due, "Seconda linea", ha pagato cara un'altra "seconda", nel senso di ondata., infatti, è risultatoal Covid. Ed è uno dei pochissimi ad averlo scoperto grazie alla contestatissima App. E' stato lo stesso giornalista ad annunciare la positività su Twitter. "Allarmato dalla app- ha scritto - dopo immediato tampone, ho appreso sabato sera di essere stato contagiato dal Sars-Cov2. Ho seguìto le indicazioni del protocollo sanitario nazionale e della task force Rai, procedendo al tracciamento e alla comunicazione dei miei contatti recenti". "Le mie condizioni, come quelle di mia moglie e dei miei figli piccoli (in attesa di referto), ...

il medico aveva lasciato la moglie per la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli). La stessa Matilde ha annunciato grandi novità in vista e ha ammesso – stando attenta a non "spoilerare" – che il ...

il medico aveva lasciato la moglie per la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli). La stessa Matilde ha annunciato grandi novità in vista e ha ammesso – stando attenta a non "spoilerare" – che il ...