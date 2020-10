Genoa, Maran: “Pesa il secondo tempo di Napoli, abbiamo voglia di vincere” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le parate strepitose di Mattia Perin salvano il Genoa contro l'Hellas Verona. Il Grifone sale a quota 4 punti in classifica grazie allo 0-0 dello stadio Bentegodi.LE PAROLE DI MaranIl tecnico dei liguri Rolando Maran analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Al di là del momento e della partita di oggi, non è stato semplice giocare una partita dopo 20 giorni così difficili. I ragazzi sono stati encomiabili. Hanno dato tutto quello che potevano dare. In questo momento era fondamentale riuscire a fare tutta la partita in questo modo. Dobbiamo solo cancellare il secondo tempo con il Napoli. abbiamo dato una grandissima dimostrazione di attaccamento. Il secondo tempo di Napoli ci ha pesato molto. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le parate strepitose di Mattia Perin salvano ilcontro l'Hellas Verona. Il Grifone sale a quota 4 punti in classifica grazie allo 0-0 dello stadio Bentegodi.LE PAROLE DIIl tecnico dei liguri Rolandoanalizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Al di là del momento e della partita di oggi, non è stato semplice giocare una partita dopo 20 giorni così difficili. I ragazzi sono stati encomiabili. Hanno dato tutto quello che potevano dare. In questo momento era fondamentale riuscire a fare tutta la partita in questo modo. Dobbiamo solo cancellare ilcon ildato una grandissima dimostrazione di attaccamento. Ildici ha pesato molto. ...

