"Fortuna": l'inferno del Parco Verde di Caivano diventa poesia che stordisce i sensi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non era facile – anche perché poteva diventare tutto troppo scontato – fare un film sulla tragica storia di Fortuna Loffredo, la bambina di sei anni che il 24 giugno del 2014 venne scaraventata giù dall'ottavo piano del palazzone popolare dove abitava a Parco Verde, a Caivano, in provincia di Napoli, dopo aver subito ripetute violenze e abusi sessuali definiti 'cronici' da un suo vicino di casa, Raimondo Caputo, oggi all'ergastolo. Una storia del genere poteva essere raccontata in molti modi, ma Nicolangelo Gelormini con "Fortuna" - il suo film d'esordio presentato oggi alla 15esima Festa del Cinema di Roma – è riuscito a farlo nel migliore dei modi possibili. Non ha scelto la strada del realismo, quella, ...

