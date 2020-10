Favre | “Abbiamo diverse assenze e una condizione non buona”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In casa Dortmund, insieme al capitano Hummels, ha presentato la gara con la Lazio, il tecnico Lucien. Queste le sue parole: "Abbiamo diversi indisponibili, Piszczek cercheremo di recuperarlo ma non so bene le sue condizioni. Anche in attacco dobbiamo dare un pò di rotazioni, ci sono Haaland e Reus che avrebbero bisogno di riposo. Inizia un ciclo complicato e dobbiamo stringere i denti. La Lazio è un'ottima squadra e dobbiamo fare molta attenzione. Meunier? A Pargi non ha mai giocato come difensore in una linea a cinque e in Belgio una sola volta".