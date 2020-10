Fabrizio Corona furibondo contro Nina Moric, dopo la denuncia di lei: “Una psicopatica!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ultima è stata una settimana difficile e complessa per Fabrizio Corona, finita con un suo furibondo intervendo registratosi ieri sera a Live, che sta facendo discutere in rete e in cui l’ex re dei paparazzi si è difeso a margine della recente denuncia sporta ai suoi danni dall’ex Nina Moric per minacce. L’intervistato ha, quindi, definito “una psicopatica” la madre di suo figlio, tacciandola di soffrire di dipendenze, di frequentare persone poco raccomandabili e di far soffrire il loro Carlos, il quale a suo dire è intanto seguito da specialisti per alcuni problemi. La Moric su Instagram aveva, alcuni giorni fa, pubblicato un audio choc in cui Corona si dichiara pronto “a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ultima è stata una settimana difficile e complessa per, finita con un suointervendo registratosi ieri sera a Live, che sta facendo discutere in rete e in cui l’ex re dei paparazzi si è difeso a margine della recentesporta ai suoi danni dall’exper minacce. L’intervistato ha, quindi, definito “una psicopatica” la madre di suo figlio, tacciandola di soffrire di dipendenze, di frequentare persone poco raccomandabili e di far soffrire il loro Carlos, il quale a suo dire è intanto seguito da specialisti per alcuni problemi. Lasu Instagram aveva, alcuni giorni fa, pubblicato un audio choc in cuisi dichiara pronto “a ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - fanpage : #LiveNoneLadUrso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: 'È una psicopatica, va rinchiusa' - zazoomblog : Fabrizio Corona attacca Nina Moric durante Live Non è la D’Urso - #Fabrizio #Corona #attacca #Moric - dimarcantonios1 : RT @laura_ceruti: Fabrizio Corona positivo al Corona virus (del resto in nome omen), ma la domanda è: se è agli arresti domiciliari come ha… - heyserkanbolat : C’è seriamente gente che difende Fabrizio Corona: io sono seriamente scioccata e schifata -