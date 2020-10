Entrata dalla porta secondaria per la serata, vietata, con i clienti senza mascherina: discoteca chiusa (Di lunedì 19 ottobre 2020) La discoteca Koko di via Nizza è stata chiusa per cinque giorni, dopo un controllo della polizia locale avvenuto la notte di sabato 17 ottobre 2020, in quanto non avrebbe rispettato le norme sul ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) LaKoko di via Nizza è stataper cinque giorni, dopo un controllo della polizia locale avvenuto la notte di sabato 17 ottobre 2020, in quanto non avrebbe rispettato le norme sul ...

Anche il calcio dilettantisco viene toccato dalle nuove regole per il contenimento dell'epidemia da covid-19. La nuova ordinanza emessa lo scorso 17 ottobre dal presidente della Regione Lombardia e ...

Rosi, detesto filmare, il mio cinema è incontro

ROMA, 19 OTT - "Detesto filmare" dice Gianfranco Rosi, il regista Leone d'oro a Venezia con Sacro Gra e Orso d'oro a Berlino con Fuocoammare, che con l'ultimo film Notturno faticosamente e rischiosame ...

