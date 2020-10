È arrivata terza nella quinta edizione di X Factor | chi è e cosa fa oggi

Leggi su yeslife

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi Xha rappresentato una svolta per il talent che è approdato per la prima volta su Sky: ricordiamo laclassifica di quell’e il suo percorso fuori dal talent Nel 2011 andava in onda ladi Xche per la prima volta venne trasmesso su Sky, … L'articolo Èdi X, chi è efaproviene da YesLife.it.