Duno | un monumento ricorda i medici morti

(Di lunedì 19 ottobre 2020), Varese,, 19 ottobre 2020 - I loro nomi , 179 , sono scolpiti per sempre su una lapide, all'interno del Tempio deid'Italia, a, in provincia di Varese: sono iin prima linea ...

Ultime Notizie dalla rete : Duno monumento

Varesenews

Duno (Varese), 19 ottobre 2020 - I loro nomi , 179, sono scolpiti per sempre su una lapide, all’interno del Tempio dei medici d’Italia, a Duno, in provincia di Varese: sono i medici in prima linea ...