Coronavirus in Toscana, l'esperto della Regione: gli errori, i numeri da considerare e lo scenario (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'intervista a Carlo Rinaldo Tomassini, il responsabile che gestisce l'emergenza Covid nella nostra Regione: «Non consideriamo solo il numero dei positivi, la guardia però resti alta». Giani: «Ci stabilizzeremo a 1200» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'intervista a Carlo Rinaldo Tomassini, il responsabile che gestisce l'emergenza Covid nella nostra: «Non consideriamo solo il numero dei positivi, la guardia però resti alta». Giani: «Ci stabilizzeremo a 1200»

regionetoscana : #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - EcoLunigiana : #Coronavirus - Partono da oggi in Toscana nuove misure operative in grado di garantire una riduzione delle presenze… - agenziaimpress : #Coronavirus. L’allarme di Ars #Toscana, «Ricoveri triplicati in un mese» -