Coronavirus 19 ottobre | il dpcm non basta | “devono chiudere queste tre città”

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A questo punto si attendono gli effetti dei provvedimenti messi in atto dalle autorità locali e dal Governo, per capire se possono essere o meno considerati efficaci. I provvedimenti presi nella giornata di ieri dal Governo, necessitano ovviamente di qualche giorno per poter verificarne l’efficacia. Questi, insieme a quelli presi dalle singole regioni, come ad esempio in Campania con la chiusura delle scuole primarie e secondarie da parte del Governatore Vincenzo De Luca. Tali interventi, non si possono considerare alla luce dei dati riscontrati in questa giornata, perchè ovviamente ancora troppo presto per trarre conclusioni. La situazione resta comunque allarmante, nonostante le prime serie restrizioni anche a livello nazionali. Restrizioni da molti considerate intermedie, perchè descritte al pari di ultimo avvertimento, ed ultima azione ...