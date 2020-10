C’è un sarto nello smartphone Le misure le prende con due foto

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'applicazione in grado di estrapolare i dati del corpo in automatico e usarli per realizzare camicie su misura, poi spedite a domicilio. L'esperto di stile disponibile in videochiamata, il programma per calzare virtualmente le scarpe e trovare la taglia perfetta. Tutta la tecnologia made in Italy per vivere, da casa, l'esperienza di un atelier.Avere uno sconosciuto quasi addosso che traffica tra petto e fianchi con un metro in mano, fino ad avvicinarsi ancora e di più, a piazzarsi con il viso ad altezza collo. Entrare in un negozio e provare una scarpa dietro l'altra, ognuna già maneggiata da un numero imprecisabile di persone, fino a scoprire che le uniche taglie disponibili sono una troppo larga e l'altra troppo stretta. Più che un incubo sembra un elenco, abbastanza frustrante, delle cose da non fare in un'epoca di distanziamento obbligatorio, specie se si ha ...