Ballottaggi Sicilia | Miccichè avanti su Firetto ad Agrigento

PALERMO – Affluenza al 40,1% ai ballottaggi in Sicilia per la scelta di quattro sindaci. Il dato finale, in calo rispetto al 58% del primo turno, è stato registrato alle 14 di oggi, alla chiusura dei seggi. Si è votato ad Agrigento, dove l'affluenza è stata del 42,6% e nelle città siracusane di Augusta e Floridia, dove si sono recati alle urne rispettivamente il 42,9 e il 43,7 per cento degli aventi diritto. A Carini, in provincia di Palermo, l'affluenza e' stata del 32%. In corso lo spoglio delle schede. MICCICHÈ AVANTI SU FIRETTO NEL BALLOTTAGGIO DI AGRIGENTO

