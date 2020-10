Un altro giocatore del Torino positivo al Covid, è asintomatico (Di domenica 18 ottobre 2020) Torino (ITALPRESS) – Dopo le positività emerse ieri di un giocatore e di due componenti dello staff, un altro caso di Covid in casa Torino. “Dai tamponi effettuati nell'ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione – fa sapere il club granata in una nota – è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento”. Il Torino, che nel pomeriggio affronterà il Cagliari, “continuerà a seguire l'iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Dopo le positività emerse ieri di une di due componenti dello staff, uncaso diin casa. “Dai tamponi effettuati nell'ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione – fa sapere il club granata in una nota – è emersa la positività al-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente, è già stato messo in isolamento”. Il, che nel pomeriggio affronterà il Cagliari, “continuerà a seguire l'iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di ...

mirkocalemme : Si parlerà solo dei gol, ma #Lozano è un altro giocatore. È diventato bravissimo persino nelle letture in fase di n… - 51m0_ : @FrancescoRe200 'qualsiasi altro giocatore' Mai visto calciatori professionisti dissarsi su twitter - RobiRobigno : @NandoPiscopo1 verissimo, altro giocatore dal post lockdown. La cosa che mi lascia più contento è che tranne contro… - FrancescoRe200 : Qualsiasi altro giocatore avrebbe citato il tweet di Lukaku e scritto “ c’è un nuovo re in città “, Ibra no. Mental… - CorriereCitta : Un altro giocatore del Torino positivo al Covid, è asintomatico -