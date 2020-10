Ultime Notizie Serie A | Fonseca felice per la vittoria | Simeone si esalta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Benevento, Inzaghi recrimina – «Risultato bugiardo, abbiamo giocato alla pari con la Roma». Filippo Inzaghi ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, dopo la partita dell’Olimpico contro la Roma. Le parole Roma,analizza lacontro il Benevento – «Stiamo bene, la squadra è in fiducia». Pauloha commentato, ai microfoni di Sky Sport, ladella Roma contro il ...

fanpage : I medici invitano all' 'autolockdown' - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - fanpage : Il focolaio è scoppiato dopo il contagio di un'infermiera, palestra chiusa - GeaPilato : RT @Cassio39592131: Una domanda agli scribacchìni della lega nel regno di cairo, perché la de Micheli responsabile ministro dei trasporti n… - KenessonS : RT @ResistanceItaly: Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 11.705 casi e 69 vittime. Ricoveri +514, terapie intensive +45 @sole24ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si confrontano con le opinioni delle cinque sfere di Live-Non è la d'Urso Eva Grimaldi e Imma Battaglia si scontrano con le cinque sfere di Live- Non è la d’Urso dopo il ...‘Sankara non è morto’. Questo il titolo del film-documentario/fiction, realizzato da Lucie Vivier e presentato in modo molto virtuale e clandestino durante il confinamento che ha colpito anche il Burk ...