Tottenham-West Ham, incredibile Lanzini: gol pazzesco, 3-3 al 94′ da 3-0 (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) incredibile, ma vero. Il West Ham recupera una partita epica contro il Tottenham di Josè Mourinho: sotto 3-0 dopo neanche venti minuti, gli ospiti segnano tre gol nel finale di match con il 3-3 di Lanzini che si candida ad essere uno dei gol più belli della stagione. Un destro secco da fuori area che batte Lloris con una traiettoria unica: l'allenatore portoghese si lecca le ferite per tre punti che sembravano davvero cosa fatta. In alto il VIDEO del gol, probabilmente il più bello della domenica.

