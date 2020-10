Spari e 5 feriti in pieno centro: notte di paura a Reggio Emilia (Di domenica 18 ottobre 2020) Federico Garau Fermato un giovane italiano residente in città: la polizia ha sequestrato l'arma da fuoco, risultata rubata paura ieri notte per le strade di Reggio Emilia, dove si è verificata una sparatoria che si è conclusa con il ferimento di ben 5 persone. I fatti, secondo quanto riferito da "Il Resto del Carlino", si sono verificati intorno alle ore 23, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in pieno centro cittadino, per la precisione in piazza del Monte. Ad essere preso di mira un gruppo di giovani che stava passeggiando nella zona. Improvvisamente in loro direzione sono partiti 3 o 4 colpi, che hanno naturalmente scatenato il panico fra i presenti. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Federico Garau Fermato un giovane italiano residente in città: la polizia ha sequestrato l'arma da fuoco, risultata rubataieriper le strade di, dove si è verificata una sparatoria che si è conclusa con il ferimento di ben 5 persone. I fatti, secondo quanto riferito da "Il Resto del Carlino", si sono verificati intorno alle ore 23, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi incittadino, per la precisione in piazza del Monte. Ad essere preso di mira un gruppo di giovani che stava passeggiando nella zona. Improvvisamente in loro direzione sono partiti 3 o 4 colpi, che hanno naturalmente scatenato il panico fra i presenti. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e ...

