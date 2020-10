Serie C | 5a giornata Girone C | Palermo ultimo in classifica

Leggi su mediagol

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non riesce a ingranare la marcia giusta ilche va incontro alla terza sconfitta in quattro gare disputate.I rosanero hanno ceduto per 2-1 sul campo del Bisceglie che è andato in gol con Maimone e Mansour, per gli uomini di Roberto Boscaglia la prima rete stagionale l'ha messa a segno Gregorio Luperini. Nell'atro match pomeridiano la Viterbese si è imposta in trasferta per 2-0 alla Cavese grazie alle reti siglate nel corso del primo tempo da Tounkara e Rossi. Laagin attesa che si completi il turno.Bari 10Ternana 9Turris 9Vibonese 8Teramo 7Avellino 6Bisceglie 6Juve Stabia 6Catanzaro 4Viterbese 4Potenza 4Catania 3Foggia 3Monopoli 3Casertana 2Paganese 2Virtus Francavilla 1Cavese 11Trapani (escluso)