Pomezia | trovati alcuni insegnanti positivi al Covid-19 in una scuola | l’annuncio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non solo alunni, aarriva la comunicazione dei primi docential-19. La comunicazione è stata diramata oggi, domenica 18 ottobre 2020, sul sito di unadel territorio, la Trilussa di Via Matteotti. Leggi anche: Casi di-19 nelle scuole di: la situazione aggiornata ad oggi L’avviso ai genitori dellaprimaria Trilussa Sul sito si legge: «Preso atto chedocenti sono risultatial; Considerata la necessità di sottoporre a tampone tutti i docenti identificati come contatti stretti; Verificata l’impossibilità di sostituire, in tempi stretti, il personale in isolamento; L’avvio del servizio mensa ...