Liz Hurley | 55 anni | vi diciamo come fa a essere così

(Di domenica 18 ottobre 2020) Elizabeth Hurley Beach, la storica ex di Hugh Grant, che per decadi ci ha fatto sognare per quell’abito Versace tenuto da spille da balia che l’ha catapultata nel mondo delle icone di bellezza e di fitness, sembra non dare cenni di invecchiamento. In un bellissimo scatto casalingo in tempo per il cosiddetto «sweather weather», ovvero il clima da maglioni, Liz si mostra in tutto il suo splendore avvolta in un poolover bianco, appunto, con gambe a vista, viso sorridente e rilassato, piega che mette perfettamente in evidenza l’effetto incurvato delle sue scalature, Kate Middleton ne sa qualcosa, e un leggero make-up sugli occhi che li rende allo stesso tempo dolci e magnetici.