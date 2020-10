Lecco | a salvare il cane Zara precipitata in un dirupo ci pensano i pompieri

(Di domenica 18 ottobre 2020)sarebbe morta da sola di ferite e di stenti in fondo aldi 40 metri in cui erase non fosse stato per i vigili del fuoco del comando provinciale di, uno splendido ...

Zara sarebbe morta da sola di ferite e di stenti in fondo al dirupo di 40 metri in cui era precipitata se non fosse stato per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Zara, uno splendido e ...È caduta in un dirupo nel territorio di Monte Marenzo precipitando per circa 40 metri. Ma per fortuna è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e restituita incolume al suo proprietario. Protagonista de ...