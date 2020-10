Le pagelle della Roma – Pedro è una furia | Dzeko non sbaglia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Lasi impone 5-2 sul Benevento all’Olimpico ma fatica molto più di quanto dica il risultato. Ledei capitolini: Mirante 7: Lancia l’azione del 2-1, para un rigore e salva su Lapadula evitando un nuovo svantaggio. Non gli si poteva chiedere di più Santon 6: Qualche buona sortita offensiva, ma il duello con Foulon è alla pari (28’st Bruno Peres 6: serve un gran pallone a Mkhitaryan che sciupa da due passi). Mancini 5,5: Insicuro e poco tonico, non brilla per concentrazione. Ha vissuto serate migliori. Ibanez 5: Sfortunato in occasione dell’uno a zero di Caprari, fuori tempo su Dabo e in generale poco attento (33’st Kumbulla s.v.:) Spinazzola 7: Quando parte non lo si tiene. Duella con Letizia e duetta con Mkhitaryan. Quasi ...