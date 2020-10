Iniziano le INVERSIONI TERMICHE | ecco di che si tratta e il loro impatto

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nel periodo da ottobre a febbraio è frequente il noto fenomeno meteo dell’inversione termica. Possiamo affermare che nelle condizioni di alta pressione tipiche delle nostre latitudini, soprattutto in aree lontane dal mare, l’inversione termica è un fenomeno meteo molto frequente. Così si manifesta l’inversione termicaCosa si intende per inversione termica? Per descrivere questo concetto bisogna partire da un preciso assunto: la temperatura varia normalmente con la quota, diminuendo in media di circa 0,5°C – 1°C ogni 100 metri d’altezza, a seconda delle caratteristiche della colonna d’aria, che può essere più o meno satura. In autunno e in inverno può facilmente accadere che la temperatura aumenti all’aumentare della quota, esattamente il contrario di quanto accade in atmosfera normale e ...