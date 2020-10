Iconize, l’ex di Zorzi, il bello e bugiardo influencer (Di domenica 18 ottobre 2020) Iconize è in realtà Marco Ferrero, giovane influencer affermatissimo sul web (e non solo) grazie alla sua personalità creativa e scoppiettante. In questi giorni il suo nome è spesso ricorrente sulle pagine di gossip per via della sua relazione, ormai naufragata, con l’attuale gieffino Tommaso Zorzi. Ma cos’è altro sappiamo di lui? Iconize è riuscito a farsi strada nel mondo del web grazie alla sua personalità originale girando video dei viaggi che ha fatto; Ferrero è dotato di grande inventiva e per questo motivo è apprezzatissimo sui social, dove vengono osannati i suoi contenuti. Dagli esordi su YouTube e poi Instagram, oggi Iconize è anche un tiktoker professionista. Nella vita si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020)è in realtà Marco Ferrero, giovaneaffermatissimo sul web (e non solo) grazie alla sua personalità creativa e scoppiettante. In questi giorni il suo nome è spesso ricorrente sulle pagine di gossip per via della sua relazione, ormai naufragata, con l’attuale gieffino Tommaso. Ma cos’è altro sappiamo di lui?è riuscito a farsi strada nel mondo del web grazie alla sua personalità originale girando video dei viaggi che ha fatto; Ferrero è dotato di grande inventiva e per questo motivo è apprezzatissimo sui social, dove vengono osannati i suoi contenuti. Dagli esordi su YouTube e poi Instagram, oggiè anche un tiktoker professionista. Nella vita si ...

filamento_ : Livello di rancore: @carmelitadurso che nella pubblicità di #noneladurso chiama iconize 'l'ex di Tommaso Zorzi' - onedmyforces__ : RAGA ADORO CHE QUANDO PARLANO DI ICONIZE NON DICANO MAI IL SUO NOME MA “L’EX DI ZORZI” #GFVIP - blondeandposh : ditemi che avete notato anche voi che nella pubblicità di live non è la d’urso hanno chiamato iconize solo “l’ex di… - ArgentineBlood : Iconize tanto che non se lo caga nessuno, che nel promo di #livenonèladurso lo presentano come 'l'ex di Zorzi' #GFVIP -