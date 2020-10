Giro delle Fiandre 2020, Patrick Lefevere: “Alaphilippe il migliore, avrebbe vinto. Il motociclista deve essere squalificato” (Di domenica 18 ottobre 2020) Una Deceuninck – Quick Step davvero sfortunata in questa stagione. La caduta di Fabio Jakobsen, quella di Remco Evenepoel ed ora, a chiudere questo 2020, anche quella di Julian Alaphilippe al Giro delle Fiandre. Il transalpino, in maglia di campione del mondo, ha centrato in pieno una motocicletta quando si stava giocando un successo che sarebbe stato clamoroso. A commentare l’accaduto Patrick Lefevere general manager della compagine belga: “I motociclisti sanno tutti che i ciclisti cercano sempre il percorso più breve. Quella moto doveva stare all’esterno, non su quel lato della strada. Quel motociclista so che non lo ha fatto apposta, ma non è neanche giusto che non venga squalificato”. Prosegue: “Van Aert stava ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Una Deceuninck – Quick Step davvero sfortunata in questa stagione. La caduta di Fabio Jakobsen, quella di Remco Evenepoel ed ora, a chiudere questo, anche quella di Julian Alaphilippe al. Il transalpino, in maglia di campione del mondo, ha centrato in pieno una motocicletta quando si stava giocando un successo che sarebbe stato clamoroso. A commentare l’accadutogeneral manager della compagine belga: “I motociclisti sanno tutti che i ciclisti cercano sempre il percorso più breve. Quella moto doveva stare all’esterno, non su quel lato della strada. Quelso che non lo ha fatto apposta, ma non è neanche giusto che non venga squalificato”. Prosegue: “Van Aert stava ...

MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - Eurosport_IT : Doppia frattura alla mano destra per Alaphilippe: ecco cosa è successo al Giro delle #Fiandre ??????? #Alaphilippe |… - RaiSport : ????? #Giro2020: l'omaggio delle @FrecceTricolori alla partenza della 15ª tappa Gli #MB339 hanno dato il via alla al… - toxyniall : Qualcuno ha capito se dopo le 18 è possibile comunque consumare alcool (comprato prima delle 18) (non al tavolo ma in giro) - RossaMcFarland : RT @FForcesi: @jacko_cecilia Non ha detto coprifuoco. Non si sta in giro, in piazza o per le vie. Seduti al ristorante o nei locali, fino a… -