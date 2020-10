Ester Expósito lancia una frecciatina ai suoi vecchi colleghi di Élite (Di domenica 18 ottobre 2020) Ester Exposito non farà parte della quarta stagione di Elite di Netflix (il suo personaggio Carla è uscito di scena, ma in compenso sono arrivati quattro nuovi studenti) ed in una recente intervista televisiva per la promozione del suo nuovo lavoro (la mini serie Qualcuno Deve Morire) ha lanciato una frecciatina ai suoi vecchi colleghi. A domanda diretta se sente ancora qualche attore di Elite, Ester Exposito ha risposto che in realtà non sente nessuno e che nonostante esista sempre su WhatsApp la loro chat di gruppo nessuno scrive più da tempo, per questo motivo crede che ne abbiano fatta un’altra estromettendola di proposito. “Nessuno di loro è uscito dal gruppo, ma credo che ne abbiano uno nuovo perché non parlano ... Leggi su biccy (Di domenica 18 ottobre 2020)Exposito non farà parte della quarta stagione di Elite di Netflix (il suo personaggio Carla è uscito di scena, ma in compenso sono arrivati quattro nuovi studenti) ed in una recente intervista televisiva per la promozione del suo nuovo lavoro (la mini serie Qualcuno Deve Morire) hato unaai. A domanda diretta se sente ancora qualche attore di Elite,Exposito ha risposto che in realtà non sente nessuno e che nonostante esista sempre su WhatsApp la loro chat di gruppo nessuno scrive più da tempo, per questo motivo crede che ne abbiano fatta un’altra estromettendola di proposito. “Nessuno di loro è uscito dal gruppo, ma credo che ne abbiano uno nuovo perché non parlano ...

