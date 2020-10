Dpcm in vigore da domani: smart working al 70%, bar e ristoranti chiusi alle 24, più didattica a distanza alle superiori (Di domenica 18 ottobre 2020) Le Regioni: concedere ai farmacisti la possibilità di poter effettuare tamponi. Spadafora: «Lottiamo per far continuare lo sport». A frenare su misure più stringenti le categorie economiche che temono nuove restrizioni dopo mesi di perdite senza precedenti nel Paese Leggi su ilsole24ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Le Regioni: concedere ai farmacisti la possibilità di poter effettuare tamponi. Spadafora: «Lottiamo per far continuare lo sport». A frenare su misure più stringenti le categorie economiche che temono nuove restrizioni dopo mesi di perdite senza precedenti nel Paese

marcotravaglio : GLI OPPOSTI ISTERISMI Ieri mattina, appena due giorni dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm anti-Covid, già da… - matteosalvinimi : #Salvini: vorremmo collaborare ma se annunciate il lunedì notte un decreto che entra in vigore il martedì mattina.… - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - annalisabarla : RT @FBKcom: #Dpcm 13 ottobre esclude lo SCI dalle nuove restrizioni in vigore. In tema, riproponiamo l'approfondimento su SAFE-NOFILE, solu… - gdominici1968 : RT @sarabanda_: Queste sn le ultime ore in cui Governo, Regioni, Cts, associazioni di categoria cercano soluzioni per il nuovo Dpcm che ent… -