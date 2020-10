Cuciniamo insieme | manzo all' olio alla moda di Rovato

Leggi su panorama

(Di domenica 18 ottobre 2020) Conoscete la leggenda di Athena e dell'ulivo? È presto narrata. Si dice che Zeus un giorno indisse una competizione tra gli dei perché trovassero il dono migliore per gli uomini che continuavano sotto l'Olimpo a farsi guerra per finalmente placarli. Così Poseidon il potentissimo dio del mare si presentò con un immenso cavallo nero dicendo: chi lo possederà avrà la forza e imporrà la pace. La saggia Athena si presentò invece con un arbusto d'ulivo e spiegò che da quella pianta gli uomini potevano trarre alimento, medicamento e luce. Zeus la premiò e le dedicò anche la nuova città: Atene appunto. Ora sappiamo perché l'extravergine di oliva è così prezioso agli uomini e perché l'ulivo è la pianta della pace. I frantoi sono ora in piena lavorazione ...