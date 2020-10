(Di domenica 18 ottobre 2020) Lesono, in Italia, da sempre un ‘ricco'della;, che da anni si è abilmente infiltrata in questo settore. E solo di poche ore fa un blitz portato a segno dalla polizia che in Sicilia ha bloccato due calessi e due cavalli e denunciato tre persone, mentre stavano effettuando una corsa nel parco della Favorita di Palermo.Un fenomeno ben radicato anche in Calabria, con i boss della 'ndrangheta legati a settore da passione e affari. Quanto all'ultima operazione siciliana gli agenti dei commissariati Mondello e San Lorenzo sono intervenuti lungo il viale della Favorita, nei pressi del canile municipale, dove si stava svolgendo la corsa illegale alla presenza di oltre cento giovani a bordo di moto, che occupavano pericolosamente l'intera carreggiata. Alla vista ...

sulsitodisimone : Corse clandestine un ‘ricco' business per la criminalità - matteocannito : “L’obbedienza alle regole calò ulteriormente. La gente tornò ad affidarsi alla Chiesa, a distrarsi con le corse d’a… - Oisicratt : @Pgreco_ Ora abbiamo la piaga delle corse clandestine tra studenti... - AndreaAsilo : RT @Vince7914: Ci credo che sono felici, grazie alla pensata dei tuoi banchi, nei corridoi organizzano le corse clandestine tipo 'fast and… - Cristian_FF_79 : RT @Vince7914: Ci credo che sono felici, grazie alla pensata dei tuoi banchi, nei corridoi organizzano le corse clandestine tipo 'fast and… -

Ultime Notizie dalla rete : Corse clandestine

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Le corse clandestine sono, in Italia, da sempre un ‘ricco’ business della criminalità, che da anni si è abilmente infiltrata in questo settore. E solo di poche ore fa un blitz portato a segno dalla ...in corso Venezia. La madre di Carlo non ne sa nulla. Più tardi le viene presentato come Bruno, «un amico romano». E alla Mercurina, la cascina della famiglia Saronio nella campagna tra Lombardia e ...