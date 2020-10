Classifica Mondiale Moto2: Enea Bastianini conquista la vetta della classifica, Lowes a -2 davanti a Marini e a Bezzecchi (Di domenica 18 ottobre 2020) Va in archivio il GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di Moto2. Nella media cilindrata la vittoria è andata a Sam Lowes a precedere Enea Bastianini e Jorge Martin. Cadute amare invece per Luca Marini, che perde la testa del campionato, e per Marco Bezzecchi in testa alla gara spagnola. Con questi risultati Bastianini guida con 155 punti, +2 su Lowes e +5 su Marini. Difficile ora la situazione per Bezzecchi, a -25 dal leader. Di seguito la classifica aggiornata: classifica Mondiale Moto2 1. Bastianini 155 2. Lowes 153 3. Marini 150 4. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Va in archivio il GP d’Aragon, round del2020 di. Nella media cilindrata la vittoria è andata a Sama precederee Jorge Martin. Cadute amare invece per Luca, che perde la testa del campionato, e per Marcoin testa alla gara spagnola. Con questi risultatiguida con 155 punti, +2 sue +5 su. Difficile ora la situazione per, a -25 dal leader. Di seguito laaggiornata:1.155 2.153 3.150 4. ...

gponedotcom : Aragon: Cade Marini, vince Lowes, Bastianini 2° e in testa al Mondiale: I primi 3 in classifica in 5 punti: Enea a… - dakota_rain1986 : Anche se di poco Enea davanti a Lowes in classifica unica notizia positiva. Ormai terrorizzata dall'idea che con tr… - misalvichipu0 : scusate ma, Lowes a parte, quanto sarebbe bella la classifica mondiale così? cioè io impazzirei #AragonGP - LinkaTv : E' iniziato Calcio Mondiale su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - Jeongguk_luvus : RT @btshouse_ita: totalizzato oltre 50 milioni di stream su Spotify, D-2 oltre 175 milioni, Respect oltre 35 milioni. -#BTS_Dynamite -#1… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Mondiale Classifica Mondiale Moto3: Albert Arenas si mantiene in vetta, Celestino Vietti terzo a 18 punti OA Sport MotoGP Gran Premio di Aragona: live la gara

Dopo la vittoria di Danilo Petrucci in Francia, la classifica iridata si è ancora più accorciata ... L’uomo della pole Quartararo è 6° alle spalle del suo primo inseguitore nel Mondiale, Mir. 4° Alex ...

Amazon Prime Day mette il record mondiale: ecco i prodotti più venduti

I risultati di Amazon nella due giorni di offerte dedicate ai clienti Prime sono stati superiori a quello dell’anno scorso ed hanno stabilito un nuovo record a livello mondiale ... Il podio della ...

Dopo la vittoria di Danilo Petrucci in Francia, la classifica iridata si è ancora più accorciata ... L’uomo della pole Quartararo è 6° alle spalle del suo primo inseguitore nel Mondiale, Mir. 4° Alex ...I risultati di Amazon nella due giorni di offerte dedicate ai clienti Prime sono stati superiori a quello dell’anno scorso ed hanno stabilito un nuovo record a livello mondiale ... Il podio della ...