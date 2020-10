Bayern Monaco – Atletico Madrid, in Tv e formazioni (Di domenica 18 ottobre 2020) Bayern Monaco – Atletico Madrid è una delle partite in programma per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Flick ospiterà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera la formazione spagnola di mister Diego Simeone. Bayern Monaco e Atletico Madrid appartengono al Girone A di cui fanno parte anche Lokomotiv Mosca e RB Salzburg. Bayern Monaco – Atletico Madrid, chi vincerà? Quella fra i tedeschi e gli spagnoli sarà sicuramente una sfida da cardiopalma. Entrambe le squadre sono sempre in grado di giocare un ottimo calcio e di conseguenza di regalare molte emozioni ai tifosi e agli amanti di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020)è una delle partite in programma per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Flick ospiterà all’Allianz Arena didi Baviera la formazione spagnola di mister Diego Simeone.appartengono al Girone A di cui fanno parte anche Lokomotiv Mosca e RB Salzburg., chi vincerà? Quella fra i tedeschi e gli spagnoli sarà sicuramente una sfida da cardiopalma. Entrambe le squadre sono sempre in grado di giocare un ottimo calcio e di conseguenza di regalare molte emozioni ai tifosi e agli amanti di ...

