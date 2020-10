Ballando con le Stelle 2020 | Canino attacca la Mussolini | «Ho un’idea brutta di chi in televisione dice | ‘Meglio fascisti che fr0ci’» Alessandra si giustifica

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 18 ottobre 2020)con le“Io di lei ho un’idea molto. Nel senso che una donna che va inmeglioche fr0ci…“. Fabioha deciso di mettere le carte in tavola. Nel corso della quinta puntata dicon le, il giurato ha infatti messo in luce il reale motivo che l’ha spinto, nel corso delle settimane precedenti, a non esprimere mai un vero giudizio a parole su. Un’esternazione che ha portato ad un chiarimento tra i due “contendenti”. “E’ una cosa grave per me… Se poi leiho sbagliato, possiamo diventare ...