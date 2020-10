WhatsApp, come stampare messaggi tramite iPhone o Android (Di sabato 17 ottobre 2020) stampare messaggi WhatsApp può risultare molto utile in diverse occasioni: vediamo come riuscire in questa operazione con iPhone o Android Certamente un po’ tutti sappiamo che si può effettuare la stampa di messaggi WhatsApp a seguito di uno screenshot. Ma se volessimo qualcosa di più ufficiale, magari trasformando un’intera conversazione in formato PDF? Ebbene, sappiate … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020)può risultare molto utile in diverse occasioni: vediamoriuscire in questa operazione conCertamente un po’ tutti sappiamo che si può effettuare la stampa dia seguito di uno screenshot. Ma se volessimo qualcosa di più ufficiale, magari trasformando un’intera conversazione in formato PDF? Ebbene, sappiate … L'articolo proviene da YesLife.it.

blavckthorn : @khalevsbrinx come dicono i giovani, ti spillo in dm (whatsapp) !1!1! - GIGUG1N : la mia amica poco prima di andarsene mise una foto insieme a me come foto profilo whatsapp, adesso il suo numero è… - sinkintea : @salandarsbjtch come whatsapp, solo che hai il vantaggio di poter avere un nick e quindi puoi usare le chat anche s… - darivzzu : @an_tartide questo lo metto come stato di whatsapp invece - bragiu : @laGattaSakura Per punizione metterai come stato whatsapp questa immagine e ripeterai 100 volte “NON LO FACCIO PIÙ” -