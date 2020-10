Vigevano | alcol ai minori | stop all' attività di due locali del centro

(Di sabato 17 ottobre 2020), Pavia,, 17 ottobre 2020 -ai. Senza pretendere in via preventiva l'esibizione dei documenti, così come è previsto dalle disposizioni di legge. Per questa ragione il questore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano alcol

IL GIORNO

Vigevano (Pavia), 17 ottobre 2020 - Alcol ai minori. Senza pretendere in via preventiva l'esibizione dei documenti, così come è previsto dalle disposizioni di legge. Per questa ragione il questore di ...Come fare domanda di affidamento esclusivo figlio? Per ottenere l'affidamento esclusivo di un figlio bisogna presentare apposita domanda al Tribunale competente, solo se sussistono da parte di uno dei ...