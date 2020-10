Verissimo anticipazioni: Eva Grimaldi e Sanem di DayDreamer ospiti (Di sabato 17 ottobre 2020) Quali personaggi famosi vedremo da Silvia Toffanin nella nuova puntata di “Verissimo” su Canale 5, sabato alle 16? In studio, oltre a Eva Grimaldi e all’attrice turca Demet Özdemir (Sanem di “DayDreamer”) interverranno anche Gerry Scotti e Rudi Zerbi, Federica Panicucci e la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con Silvia Toffanin eArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 ottobre 2020) Quali personaggi famosi vedremo da Silvia Toffanin nella nuova puntata di “” su Canale 5, sabato alle 16? In studio, oltre a Evae all’attrice turca Demet Özdemir (di “”) interverranno anche Gerry Scotti e Rudi Zerbi, Federica Panicucci e la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con Silvia Toffanin eArticolo completo: dal blog SoloDonna

