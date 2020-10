Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio apertura è previsto entro lunedì il varo del nuovo decreto anti covid e Ma questo dovrà essere fatto con la massima sintonia tra governo e regioni e per evitare di ritrovarsi come gli altri paesi europei con contagio le stelle ma sicuro al ministro della Salute Roberto Speranza che ha preso parte al vertice tra governo ai presidenti delle regioni che chiedono la didattica a distanza per le scuole superiori il virus continua a colpire mondo del calcio un giocatore è positivo nel Crotone 1 nel Torino insieme a due dello staff un altro Nel Parma spunta l’ipotesi di un decreto da affiancare alla manovra che contenga a misura di covid tra cui la proroga della Cassa Integrazione o le nuove regole per lo smart Working nella pubblica amministrazione ...