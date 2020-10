Tu Si Que Vales 2020: gli Eclectic (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella sesta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 17 ottobre 2020, abbiamo visto anche Eclectic, trio di acrobati provenienti da varie parti del mondo dai 28 ai 33 anni. Il trio si è esibito in un numero sulle note di “Non è vero” dei The Kolors, in cui hanno volteggiato per aria con una semplicità incredibile. Per loro quattro sì ed il 100% del pubblico. Nessuno dei quattro giudici, però, si è alzato mandandoli direttamente in finale. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Eclectic nella puntata di Tu Si Que Vales ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella sesta puntata di Tu Si Quedi stasera, 17 ottobre, abbiamo visto anche, trio di acrobati provenienti da varie parti del mondo dai 28 ai 33 anni. Il trio si è esibito in un numero sulle note di “Non è vero” dei The Kolors, in cui hanno volteggiato per aria con una semplicità incredibile. Per loro quattro sì ed il 100% del pubblico. Nessuno dei quattro giudici, però, si è alzato mandandoli direttamente in finale. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que...

