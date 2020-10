Tu Si Que Vales 2020 | Alex e Liza video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nella sesta puntata di Tu Si Quedi stasera, 17 ottobre, abbiamo visto anche, coppia di ballerini di 24 e 21 anni. I due si sono esibiti in una coreografia sulle note di “Amore bello”, nella versione cantata da Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia. Per loro, tanti complimenti e quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu ...