Tale e Quale Show, Francesca Manzini distrugge la sala: crollano le pareti (Di sabato 17 ottobre 2020) Tale e Quale Show non smette di sorprendere! Stavolta a combinare qualche guaio è stata Francesca Manzini che, involontariamente, ha distrutto la sala prove. E' ripartito alla grande il seguitissimo programma condotto da Carlo Conti, in cui i concorrenti si trasformano in vari personaggi. Ma non solo: la trasmissione è fatta sempre di numerosi colpi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

