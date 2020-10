Speranza | Stretta su movida e incremento dello smart working

Leggi su agi

(Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - "Sullapotremmo fare uno sforzo in più, capiamo se unasugli orari serali" sia opportuna "per evitare assembramenti; lavoriamo insieme sui trasporti", e ancora una "mossa netta sullo, direi di arrivare anche al 70-75%". Sono alcune delle ipotesi messe sul tavolo, a quanto si apprende, dal ministro della Salute Roberto, nel corso del vertice con le Regioni. "Ci sono ancora luoghi in cui la mascherina non è utilizzata", avrebbe sottolineato, come "gli sport di contatto, ad eccezione dei professionisti che seguono protocolli", mentre "sugli eventi capiamo insieme dove fissare l'asticella". Il governo si farà carico del ristoro di chi si dovrà fermare L'idea di base che ispirerà il nuovo Dpcm ...