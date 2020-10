Scozia, Ai Rangers l'Old Firm: Gerrard fa uno scherzetto ai Celtic: 0-2 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Milan incontrerà giovedì prossimo a Glasgow un Celtic ferito dal 2-0 incassato nel derby con i Rangers, il numero 421 della storia. Il ko della squadra di Neil Lennon, al netto delle assenze legate ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Milan incontrerà giovedì prossimo a Glasgow unferito dal 2-0 incassato nel derby con i, il numero 421 della storia. Il ko della squadra di Neil Lennon, al netto delle assenze legate ...

marco_rogerio_ : C'era pure il derby di Scozia, Celtic Rangers 0-2... ???? - BeppeViola_fc : Anche in Scozia, dopo 10 anni, sembra esserci battaglia per la vittoria del campionato. I Rangers vincono in casa C… - CriticoMilanist : Derby di scozia. Un rivalità bellissima. Il celtic sta perdendo 2-0 contro il Rangers. Considerando che spesso le v… - PieAgo95 : Tra poco si gioca #OldFirm, il derby storico tra #Celtic e #Rangers Ecco la storia della rivalità ?? Link ??… - NelloDAmbrosio : RT @BombeDiVlad: OLTRE IL CALCIO - Tra un’ora si giocherà l’#OldFirm, il derby tra #Celtic e #Rangers Ecco la storia della rivalità, una d… -