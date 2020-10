Professore decapitato a Parigi, il terrorista islamico ucciso mentre fuggiva con il coltello in mano (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna il terrorismo islamico. L’assassino del Professore decapitato a Parigi era un 18enne. Ha gridato «Allah Akbar», prima di essere ucciso dalla polizia. L’aggressore avrebbe anche rivendicato l’attacco a nome del gruppo al Ansar. Il sito cita fonti della polizia, secondo le quali il sospetto sarebbe un cittadino russo di fede musulmana, nato a Mosca nel 2002 e di origine cecena. Faceva parte di una banda di Eragny, il comune dove è stato ucciso. Uno dei componenti della banda è schedato come islamista radicale. Quattro persone, incluse un minore, sono state fermate dalle polizia. Si tratterebbe di persone vicine alla famiglia dell’aggressore. Chi era il Professore decapitato a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna il terrorismo. L’assassino delera un 18enne. Ha gridato «Allah Akbar», prima di esseredalla polizia. L’aggressore avrebbe anche rivendicato l’attacco a nome del gruppo al Ansar. Il sito cita fonti della polizia, secondo le quali il sospetto sarebbe un cittadino russo di fede musulmana, nato a Mosca nel 2002 e di origine cecena. Faceva parte di una banda di Eragny, il comune dove è stato. Uno dei componenti della banda è schedato come islamista radicale. Quattro persone, incluse un minore, sono state fermate dalle polizia. Si tratterebbe di persone vicine alla famiglia dell’aggressore. Chi era ila ...

