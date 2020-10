Mihajlovic: «Non dobbiamo avere paura del Covid. Fuori dal calcio ci sono cose più gravi» (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Bologna questo weekend affronterà il Sassuolo. Il tecnico, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche il tema Covid: il Bologna è una delle pochissime squadre a non aver ancora avuto contagiati. «Qualsiasi cosa facciamo, il nostro dovere è continuare a farla al meglio, avere coraggio ed essere felici, anche se ci sono problemi. Non esiste una vita senza problemi, al di Fuori del calcio ci sono tante altre cose più gravi. Fuori c’è gente che ha perso i propri cari o il lavoro e comunque lottano senza perdersi d’animo. A loro va il mio pensiero più grande. Nonostante tutto continuano a lottare. Noi ora non abbiamo positivi, ma prima o ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Bologna questo weekend affronterà il Sassuolo. Il tecnico, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche il tema: il Bologna è una delle pochissime squadre a non aver ancora avuto contagiati. «Qualsiasi cosa facciamo, il nostro dovere è continuare a farla al meglio,coraggio ed essere felici, anche se ciproblemi. Non esiste una vita senza problemi, al didelcitante altrepiùc’è gente che ha perso i propri cari o il lavoro e comunque lottano senza perdersi d’animo. A loro va il mio pensiero più grande. Nonostante tutto continuano a lottare. Noi ora non abbiamo positivi, ma prima o ...

napolista : #Mihajlovic: «Non dobbiamo avere paura del Covid. Fuori dal calcio ci sono cose più gravi» In conferenza stampa: «N… - xavy685 : @Vince7914 personaggi famosi sono gli unici per i quali abbiamo notizie, giovani sportivi ci sta che la superino fa… - Actually_Soccer : @PieroPradelli @HyboriaLeague @GruppoEsperti @ProfidiAndrea mihajlovic non si fa pestare da nessuno - FMonderna : 16/10/99 Udinese - Lazio 0-3 (Veron, Boksic, Mihajlovic) @giuliocardone69 @orsifernando Quando Veron decise che il… - TuttoBolognaWeb : Calabresi e la carica di Mihajlovic: 'Non ti sei perso d'animo' - -