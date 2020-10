LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: tutti in pista per la FP4, Quartararo c’è nonostante gli acciacchi (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Le condizioni sono decisamente migliorate rispetto a questa mattina ed i piloti potranno sfruttare al massimo questi trenta minuti, per provare gomme e moto come succederà domani in gara 13.42 La situazione meteo sta migliorando, per quanto possibile, al MotorLand, con 17.7 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 25.1 sull’asfalto 13.40 Buongiorno e bentornati ad Aragon! Tra 30 minuti prenderà il via la FP4! Cronaca prove libere 3 – Classifica tempi FP3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Oggi pomeriggio si assegna la pole-position e si definisce la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Le condizioni sono decisamente migliorate rispetto a questa mattina ed i piloti potranno sfruttare al massimo questi trenta minuti, per provare gomme e moto come succederà domani in gara 13.42 La situazione meteo sta migliorando, per quanto possibile, al MotorLand, con 17.7 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e 25.1 sull’asfalto 13.40 Buongiorno e bentornati ad! Tra 30 minuti prenderà il via la FP4! Cronaca prove libere 3 – Classifica tempi FP3 Buongiorno e benvenuti alladelle qualifiche del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Oggi pomeriggio si assegna la pole-position e si definisce la ...

