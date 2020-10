La Roma va incontro ai tifosi: torna il vecchio stemma sulla maglia (Di sabato 17 ottobre 2020) Il CEO Fienga ha accettato le richieste di parte della tifoseria Romanista, con il ritorno al vecchio logo. Leggi su 90min (Di sabato 17 ottobre 2020) Il CEO Fienga ha accettato le richieste di parte della tifoserianista, con il ritorno allogo.

WeCinema : La Festa di Roma: Incontro ravvicinato con McQueen, superstar da Oscar® e applausi per 'Stardust' sul giovane David… - Solano_56 : #Roma-Boldt, incontro in programma fissato per la prossima settimana. Marc #Watts sarà presente all'incontro. Alcun… - Scaccabaro : RT @santegidionews: Chi interviene all'Incontro 'Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità' il #20ottobre 2020 a Roma e ONLINE https://t.… - laura_leeno : 3 luglio 2018, faccio il volo Cagliari Roma da sola e arrivo all'aeroporto, mi incontro con i responsabili del viag… - isidemanc : IO CREDO NELLA MAGIA DELL’INCONTRO DI LUDO E MP SONO TUTTE E DUE A ROMA @martinaparitch @tracciadite_ #circozzi -