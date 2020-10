La Lazio inciampa a Marassi

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sampdoria –è terminata 3-0. Ai biancocelesti sono caduti malamente, hanno faticato molto contro la squadra di Ranieri che invece non ha ceduto nemmeno un minuto. I capitolini tornano a Roma senza punti, martedì li aspetta la prima partita di Champions League e sicuramente dovranno cercare di fare meglio. Sampdoria –è terminata 3-0: cosa non ha funzionato contro la Samp? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale alla sfida fra Sampdoria e. Entrambe le squadre puntano a vincere per guadagnarsi una posizione migliore in classifica. I padroni di casa esercitano fin dall’inizio un buon pressing sui biancocelesti che oggi contano un grande assente: Ciro Immobile. Al secondo minuto Ekdal tenta il tiro che ...

