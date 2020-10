Inter-Milan 1-2 | Conte | “Dispiace perdere così | loro bravi e fortunati”

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Non è il momento di guardare situazioni extra-calcistiche. Dispiaceuna partita ben giocata da parte nostra.sono statie in alcune circostanze anche fortunati“. Così Antonionel post partita di1-2, derby valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21. “Abbiamo commesso due disattenzioni neidue gol, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare e vincere – ha sottolineato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Comunque complimenti ache hanno vinto. Ogni partita penso che creiamo tanto, dobbiamo essere più, freddi e cinici per sfruttare le occasioni. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, fino ...

FBiasin : Un pensiero ai nuovi acquisti di #Inter e #Milan, che dovranno aspettare ancora un po', per capire che cos'è, quest… - Inter : ?? | DERBY 24 ore al calcio d'inizio: abbiamo scelto quattro #DerbyMilano indimenticabili! Volete rivedere anche g… - GoalItalia : ??? Inter contro Milan ??? Chi ha avuto i giocatori più leggendari? - KiraFreeo : RT @farted94: AHAHA PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA I ZOZZONERI NON PERDONO DA MARZO MO LI SFONDIAMO E LI SUPERIAMO EHEHEH FIGURIAMOCI SE LA… - pino_nostro : RT @tancredipalmeri: L’Inter s’innervosisce inutilmente nel 2*T e spreca mucchi di occasioni. Produce tantissimo, reagisce, ma paga il diso… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

L'allenatore si sofferma a parlare della prima sconfitta in campionato contro il Milan, per 2-1, ai microfoni di Sky Sport Sconfitta nel derby per l’Inter di Antonio Conte che rimedia un bruciante 2-1 ...MILANO - Dopo il derby perso contro il Milan, Antonio Conte non cerca attenuanti per la sua Inter, reduce da giorni difficili per i tanti casi di Coronavirus in squadra: “Non è il momento di andare a ...