"Il resto del 2020 non sarà normale, le persone devono prepararsi": Bill Gates torna a parlare di Covid-19

"Il resto del 2020 non sarà normale, prima riusciamo a farlo capire, prima le persone riusciranno a prepararsi. L'anno prossimo dovrebbero essere pronti i primi strumenti di difesa, alcuni vaccini dovrebbero essere pronti nel primo trimestre 2021″. È Bill Gates a parlare così in una intervista rilasciata alla Cnbc e ripresa poi da Milano Finanza. Il fondatore di Microsoft ha in testa un preciso scenario: "Nella prima metà dell'anno le cose andranno meglio e la prossima estate i numeri di morti e contagiati torneranno a diminuire. Ma non torneremo alla normalità fino a che il virus non sarà eliminato a livello globale. Gli obiettivi sono due: vaccinare le persone entro l'estate ...

