Il professore decapitato in Francia: coinvolte altre persone (Di sabato 17 ottobre 2020) Un nuovo fatto atroce in Francia, un altro atto terroristico a distanza di sole tre settimane dall’ultimo, quello davanti all’ex redazione di Charlie Hebdo. Ed è proprio legato a Charlie Hebdo anche questo attentato, avvenuto ai danni di un professore, attorno alle 17 davanti al liceo del Bois d’Aulne a Conflans Saint-Honorine, a nord di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Un nuovo fatto atroce in, un altro atto terroristico a distanza di sole tre settimane dall’ultimo, quello davanti all’ex redazione di Charlie Hebdo. Ed è proprio legato a Charlie Hebdo anche questo attentato, avvenuto ai danni di un, attorno alle 17 davanti al liceo del Bois d’Aulne a Conflans Saint-Honorine, a nord di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: PROFESSORE DECAPITATO VICINO A PARIGI, AVEVA MOSTRATO IN CLASSE LE CARICATURE DI MAOMETTO - Agenzia_Ansa : Uomo decapitato vicino a #Parigi, era un professore: aveva mostrato caricature di #Maometto in classe #ANSA - AntonelDesantis : RT @MichelaMarzano: Professore decapitato in Francia per aver parlato in classe della libertà di espressione e aver mostrato le caricature… - andrelettrico : RT @ivocamic: E C'È ANCORA CHI PARLA DI #INTEGRAZIONE Parigi, professore decapitato al grido di “Allah akbar”: in classe aveva mostrato vig… -