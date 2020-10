Giancaro Magalli duro su Maria De Filippi | svela il suo secondo fine

Leggi su chenews

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giancarlonon è famoso per avere peli sulla lingua, il noto conduttore ha detto la sua sull’intervista diDea Domenica In, il retroscena che non ti aspetti. Fonte foto: FacebookDue cose sognava nella vita Giancarlo, diventare un vigile urbano e lavorare in televisione e, incredibilmente, è riuscito a farle entrambe. Ha lavorato come attore, autore, conduttore, i segreti del piccolo schermo li conosce proprio tutti e non è certo l’ultimo arrivato. In un recente intervento a Tv Talk ha voluto dire la sua sulla recente intervista diDea Domenica In, la donna è infatti passata momentaneamente in Rai per una chiacchierata con Mara Venier. LEGGI ...